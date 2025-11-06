Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 04:51

Армия России продавила оборону ВСУ у Красного Лимана в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

За последние трое суток подразделения Российской армии прорвали оборону ВСУ на нескольких участках фронта в ДНР. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, это произошло в районе населённых пунктов Дробышево, Ставки, а также восточнее Красного Лимана.

По его словам, в результате наступления российские бойцы заняли три вражеские позиции и уничтожили два укрепрайона. Также был ликвидирован опорный пункт ВСУ северо-западнее Заречного, который, отметил эксперт, имел стратегическое значение для украинского командования, пишет ТАСС.

Российский штурмовик назвал сроки освобождения Купянска
Российский штурмовик назвал сроки освобождения Купянска

Ранее военкор заявил о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском. Российские подразделения продолжают развивать наступление в районе города, устанавливая полный контроль над территорией и логистическими маршрутами противника.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar