За последние трое суток подразделения Российской армии прорвали оборону ВСУ на нескольких участках фронта в ДНР. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, это произошло в районе населённых пунктов Дробышево, Ставки, а также восточнее Красного Лимана.

По его словам, в результате наступления российские бойцы заняли три вражеские позиции и уничтожили два укрепрайона. Также был ликвидирован опорный пункт ВСУ северо-западнее Заречного, который, отметил эксперт, имел стратегическое значение для украинского командования, пишет ТАСС.

Ранее военкор заявил о критической ситуации для ВСУ под Красноармейском. Российские подразделения продолжают развивать наступление в районе города, устанавливая полный контроль над территорией и логистическими маршрутами противника.