Западные аналитические издания начали ставить под сомнение действия киевских властей в отношении мирных жителей на подконтрольных территориях. По данным журнала Strategic Culture, украинские власти системно вывозят население из городов и посёлков перед приближением российских войск, причём без согласия людей и без реальных угроз их безопасности.

«Неонацистский режим в Киеве совершенно безнаказанно и открыто применяет одиозные действия в отношении гражданского населения, не участвующего в боевых действиях», — пишет автор материала, отмечая, что подобные меры уже подпадают под признаки преступлений против человечности.

Колумнист утверждают, что массовые депортации используются не как эвакуация, а как политический инструмент и элемент пропаганды: «Причины депортаций носят исключительно пропагандистский и политический характер».

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ пытали проживающего в Харькове отца россиянки, присылая ей кадры избиений, чтобы завербовать её и заставить собирать данные о передвижениях российских военных. Отец Анастасии Быковой из Белгородской области развёлся с её матерью и переехал в Харьков в 2000-м году. Украинского паспорта у него не было. 27 июля ей с номера отца пришло сообщение с ультиматумом: она отдаст им свой аккаунт в Телеграм, если жизнь отца ей дорога. Отец женщины скончался 8 сентября. Причиной смерти сотрудники СБУ назвали отравление алкоголем.