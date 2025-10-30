Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, сообщают о жестоком обращении, включая пытки электричеством и избиения, а также содержание в импровизированных «тайных тюрьмах». Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«Они проходят через электрические стулья, издевательства, постоянные избиения, эксперименты и лекарства», — заявил он в интервью РИА «Новости».

По его словам, такие помещения располагаются близ линии боевого соприкосновения, а среди тех, кто охраняет пленных, встречаются люди с выраженными садистскими наклонностями. Мирошник также сообщил, что некоторые военнослужащие не выдерживают подобных условий. По его сведениям, один пленный погиб от нападения служебных собак.

Ранее стало известно, что сразу несколько украинских военнослужащих добровольно сложили оружие в районе границы ДНР и Днепропетровской области. Это произошло в ходе боевых действий, где они остались единственными выжившими из отряда. А на Херсонском направлении в районе железнодорожного моста сдался в плен раненый украинский военнослужащий. Ему была оказана медицинская помощь.