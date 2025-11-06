В финской общеобразовательной школе города Эспоо на уроке музыки украинская ученица отказалась исполнять «Калинку», поскольку это русская песня. Об этом сообщает Yle.

В рамках урока дети знакомились с музыкой России. Девочка, мать которой переехала с Украины и вышла замуж за финна, заявила, что не будет петь. Учительница в ответ сказала, что на школьных занятиях дети у них не занимаются обсуждением политики.

Директор школы Эллинор Хеллман отказалась комментировать частный случай, но подчеркнула, что учебное заведение открыто для всех вне зависимости от происхождения. По её словам, на предметах вроде музыки ученики сталкиваются с разными культурными проявлениями, отобранными с педагогическим учётом и чувствительностью к контексту класса.

Повезло, что в здание школы не могут ворваться сотрудники СБУ. Ранее в Одессе силовики нагрянули в клуб, поскольку диджей включил трек на русском языке. Посетители танцевали и подпевали, но властей это привело в бешенство.