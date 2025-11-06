Меладзе начал юбилейный тур с Санкт-Петербурга и заработал более 240 млн рублей

Певец Валерий Меладзе, который в настоящее время не может выступать в России, успешно провёл юбилейный тур по США, посвящённый его 60-летию, и заработал значительные средства. По данным Telegram-канала SHOT, тур символично начался с концерта в Санкт-Петербурге, штат Флорида.

За это выступление артист получил $270 тысяч примерно 22 млн рублей). Общий же доход Меладзе от 16 выступлений в 14 американских городах составил порядка $3 млн (около 244 млн рублей). Особой популярностью пользовались концерты в городах с крупными русскоязычными диаспорами, таких как Майами, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Нью-Йорк, где все билеты были распроданы.

Ажиотаж среди публики удивил американских охранников площадок, а поклонницы артиста даже устроили спонтанное караоке на Таймс-сквер. В социальных сетях российские пользователи активно комментировали происходящее, шутя о «Присоединённых Штатах Америки».

Ранее Life.ru рассказал, что фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко по-прежнему не планирует давать концерты в России. Однако артист продлил действие прав на свой бренд до середины 2030-х годов, чтобы как-то зарабатывать за пределами страны. Музыкант расширил ассортимент продукции. Теперь в линейке товаров представлены ёлочные украшения, более широкий выбор носков, а также небольшое количество раритетных аудиокассет.