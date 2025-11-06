Россиянам рассказали, почему ноябрь — лучшее время для проверки пенсионных накоплений

Ноябрь является самым удобным месяцем для проверки пенсионных прав и подготовки к перерасчёту. Об этом в интервью RT рассказал профессор ВШЭ Вадим Виноградов.

«В соответствии с положениями Федерального закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях» граждане могут обращаться за перерасчётом пенсии в любое время года, однако ноябрь обладает рядом практических преимуществ для решения подобных вопросов», — отметил Виноградов.

Для работающих граждан ноябрь также удобен для выбора пенсионной стратегии. Заявление о переводе в управляющую компанию или НПФ действительно лишь до конца текущего года, поэтому решение лучше принять заранее, чтобы не упустить срок, предупредил профессор.

Ранее Life.ru рассказывал, что кто получит прибавку к пенсии в декабре. При этом пенсионерам, которые обычно получают выплаты в период до 11 января, деньги перечислят заблаговременно в связи с предстоящими новогодними праздниками.