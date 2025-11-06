Россия и США
6 ноября, 06:14

Пять дней в волдырях: Россиян после мощного урагана на Кубе замучила новая напасть – хехены

SHOT: Москиты проснулись на Кубе после урагана, туристов мучает зуд и бессонница

На Кубе резко увеличилось число песчаных москитов, известных как хехены. Они появились на пляжах после прошедших дождей и урагана. Агрессивные насекомые, прячущиеся в песке, атакуют туристов, оставляя болезненные укусы, которые не сразу ощущаются благодаря анестезирующим свойствам мошек.

Туристы рассказали Telegram-каналу SHOT, что через несколько часов после укуса на теле появляются многочисленные зудящие красные точки. Зуд и возможная аллергическая реакция могут сохраняться до пяти дней, а сильное недомогание часто приводит к бессоннице.

Опытные путешественники рекомендуют в качестве профилактики использовать антигистаминные препараты, принимать прохладный душ, а также применять гель с алоэ или масло чайного дерева для облегчения симптомов.

Ранее Life.ru рассказал о разрушениях в отеле на Кубе, где проживали российские туристы, вызванных ураганом «Мелисса». Эта стихия пронеслась по странам Карибского бассейна, унеся жизни более 30 человек. Наибольшее число жертв было зафиксировано на Гаити, также сообщалось о погибших на Ямайке и в Доминиканской Республике, среди которых были и дети.

