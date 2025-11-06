Пять дней в волдырях: Россиян после мощного урагана на Кубе замучила новая напасть – хехены

На Кубе резко увеличилось число песчаных москитов, известных как хехены. Они появились на пляжах после прошедших дождей и урагана. Агрессивные насекомые, прячущиеся в песке, атакуют туристов, оставляя болезненные укусы, которые не сразу ощущаются благодаря анестезирующим свойствам мошек.

Москиты проснулись на Кубе после урагана, туристов мучает зуд и бессонница. Фото © SHOT

Туристы рассказали Telegram-каналу SHOT, что через несколько часов после укуса на теле появляются многочисленные зудящие красные точки. Зуд и возможная аллергическая реакция могут сохраняться до пяти дней, а сильное недомогание часто приводит к бессоннице.

Опытные путешественники рекомендуют в качестве профилактики использовать антигистаминные препараты, принимать прохладный душ, а также применять гель с алоэ или масло чайного дерева для облегчения симптомов.