В ГД объяснили хамство Рютте состоянием его ума и ответили на выпад после приказа Путина на Совбезе
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Возобновление ядерных испытаний Россией и Штатами может иметь печальные последствия для экологии, но самый опасный момент этой ситуации — риск начала новой гонки вооружений. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа, комментируя колкость генсека НАТО Марка Рютте по поводу заседания Совбеза РФ, которое вчера проводил российский президент Владимир Путин.
Веселье и язвительность Рютте могут быть только от состояния ума — здесь очень мало того, чему можно веселиться и из-за чего хамить. Американцы, как и мы, запускают ракеты-носители ядерных боеголовок, но ядерных испытаний ни Россия, ни США не проводили много лет.
Наш собеседник напомнил, что на вчерашнем заседании Совбеза президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос целесообразности возобновления ядерных испытаний и получить комментарий учёных по этому вопросу. Парламентарий добавил, что Россия понимает, как к этому отнесутся в Китае, США и Европе.
«Веселиться здесь нечему, как и нет повода язвить. Возобновление ядерных испытаний может привести не только к серьёзным последствиям для экологии, самая большая проблема — начало потенциальной гонки вооружений. С учётом отсутствия договоров с американцами, это опасно», — подытожил Чепа.
Напомним, Марк Рютте резко ответил на вопрос о возможной реакции альянса на ядерные испытания в России. Комментарий прозвучал во время встречи генерального секретаря НАТО с президентом Румынии Никушором Даном: Рютте попросили прокомментировать обсуждение на Совбезе РФ целесообразности возобновления ядерных испытаний и уточнить позицию альянса. Он ответил, что давно перестал реагировать на встречи, которые организует Владимир Путин, и добавил, что такие мероприятия вообще проводятся только потому, что президент России получает за них зарплату. Как говорится, уровень юмора оценивайте сами.
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