В ГД объяснили хамство Рютте состоянием его ума и ответили на выпад после приказа Путина на Совбезе

Веселье и язвительность Рютте могут быть только от состояния ума — здесь очень мало того, чему можно веселиться и из-за чего хамить. Американцы, как и мы, запускают ракеты-носители ядерных боеголовок, но ядерных испытаний ни Россия, ни США не проводили много лет.