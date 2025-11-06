Россиянам с определёнными заболеваниями могут запретить продавать квартиры

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко обратился к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением создать перечень заболеваний, при которых сделки с недвижимостью будут запрещены. Копия письма оказалась в распоряжении «Газеты.ru».

Аксененко пояснил, что сейчас Единый госреестр недвижимости содержит сведения только о гражданах, признанных судом недееспособными. Однако если диагноз установлен врачом, эти данные нигде не фиксируются. Депутат предложил сделать обязательной проверку вменяемости перед сделкой — с запросом справок от психиатра, нарколога и других специалистов, диагнозы которых войдут в список, утверждённый Минздравом.

Он отметил, что в сфере недвижимости нередко происходят злоупотребления: после продажи квартиры граждане объявляют о наличии у себя психических или когнитивных расстройств, из-за чего суды могут признавать сделки недействительными и возвращать недвижимость продавцам. По словам депутата, судебная практика остаётся неравномерной: где-то учитывается сам диагноз, где-то — степень нарушений, а иногда достаточно факта, что человек подписал документы самостоятельно.

Аксененко также сообщил, что вместе с коллегами рассматривает вторую инициативу — обязать проводить все сделки с недвижимостью на сумму более миллиона рублей через банк. Это, по его мнению, повысит прозрачность операций и поможет бороться с мошенничеством.

Ранее Life.ru рассказывал, что пенсионерка в Москве через суд вернула себе квартиру, которую шесть лет назад продала соседу. Женщина заявила, что страдает умственной отсталостью и не понимала смысла совершаемой сделки. Суд удовлетворил её требования, постановив вернуть недвижимость, но не обязал женщину вернуть полученные деньги. В результате обе стороны продолжают проживать в спорной квартире.