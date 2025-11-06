Опасный для репродуктивной системы химикат нашли в поддельных куклах Лабубу

Шведские надзорные органы обнаружили опасные для репродуктивного здоровья химические вещества в поддельных куклах популярного бренда Лабубу. Об этом сообщило национальное агентство по надзору за химическими продуктами (Kemikalieinspektionen).

Согласно проведённым исследованиям, в пяти из семи проверенных игрушек был выявлен высокий уровень диэтилгексилфталата (ДЭГФ) — вещества, токсичного для репродуктивной системы. Использование этого соединения в игрушках запрещено в Швеции с конца 1990-х годов.

«Маленькие дети особенно чувствительны, поскольку их организм ещё развивается, и они часто тянут игрушки в рот, что увеличивает риск проглатывания этого вещества», — предупредили в надзорном ведомстве.

В преддверии рождественских распродаж власти Швеции призвали потребителей воздерживаться от покупки поддельных игрушек, которые могут содержать опасные вещества. По данным таможенной службы, с начала года в страну было предотвращено ввоза более 5,3 тысячи контрафактных кукол Лабубу. Эти дизайнерские игрушки, созданные гонконгским иллюстратором Касингом Лунгом, приобрели мировую популярность в 2024 году благодаря поддержке мировых знаменитостей и вирусным трендам в социальных сетях.

Ранее Life.ru сообщал, что рыночная стоимость китайской компании Pop Mart International, производителя фигурок Лабубу, сократилась на 13 миллиардов долларов с конца августа. Капитализация компании на 15 сентября составила 44 миллиарда долларов из-за снижения потребительского ажиотажа вокруг коллекционных игрушек. Акции компании 15 сентября обвалились на 9%, показав худший результат с апреля.