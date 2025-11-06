Киеву предстоит принять непростое решение — спасать Покровск или собственные силы

Командованию Украины придётся выбирать между удержанием Покровска ради территориального контроля и спасением войск от тяжёлых потерь в уличных боях. Об этом сообщила газета The Washington Post.

«Уход из Покровска — даже для укрепления более выгодных позиций поблизости — может укрепить боевой дух россиян и быть использован для того, чтобы убедить непредсказуемый Белый дом в том, что Киев не способен удержать Москву от её максималистских целей. Однако пребывание в городе в условиях разворачивающихся уличных боёв само по себе несёт серьёзные риски тяжёлых потерь среди украинских войск и техники, что представляет опасность для страны», — говорится в материале.

Контроль России над Покровском может открыть ей путь к менее защищённым территориям, например Днепропетровской области. В материале приводят болезненные примеры предыдущих схваток — Бахмута и Авдеевки — где украинские силы понесли большие потери, пытаясь удержать позицию.

Эксперты предупреждают о жёсткой дилемме: оставаться в городе и рисковать людскими и материальными ресурсами или отойти, чтобы сократить линию фронта и улучшить логистику, но при этом подвергнуться политическим и моральным потерям. По словам аналитика Андрея Рыженко, Россия стремится максимально расширить контроль на востоке и юге, чтобы усилить давление ради отмены санкций и влияния на переговоры.

Военные аналитики отмечают, что времени на решение остаётся немного — окно для организованного вывода войск из города может быстро закрыться — и что уход из Покровска даст тактические преимущества, если удастся создать новые оборонительные рубежи до наступления зимы.

Ранее украинское командование перебросило в район Покровска дополнительные силы для сдерживания наступления российских войск. В городе усилили подразделения спецназовцами, военной разведкой, бойцами Нацгвардии и сотрудниками Службы безопасности Украины. Также в Покровск были направлены штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка «Скала», операторы беспилотных систем и подразделения Сил специальных операций, Военной службы правопорядка, СБУ и ГУР.