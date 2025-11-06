Володин: Европа использует Украину как плацдарм для реализации корыстных целей
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Современная Украина, находящаяся под контролем европейских ставленников, превратилась в территорию, используемую для достижения их эгоистичных целей, которые угрожают безопасности России. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей статье для телеграм-канала «Специально для RT».
«Сами украинцы стали расходным материалом в войне против России», — пояснил парламентарий.
Володин также упомянул годовщину освобождения Киева, произошедшего 82 года назад. Он подчеркнул, что на территории современной Украины забыли о ценности свободы и героизме прошлых поколений. По его словам, Незалежная утратила независимость.
Правящая в Киеве жестокая власть переиначила историю, ввела запрет на вероисповедание большей части населения и русский язык, являющийся родным для многих, добавил член ГД РФ. По его словам, цели специальной военной операции будут безусловно достигнуты, и нацизм будет вновь повержен.
А ранее в МИД РФ заявили, что Украина камнем висит на шее Европы. По словам дипломата Марии Захаровой, выделяемые средства могли бы решить внутренние вопросы ЕС, но вместо этого направляются на усугубление кризиса.
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