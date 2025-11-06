В России могут запретить магазинам изготавливать выпечку и салаты

Фракция «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым внесёт в Госдуму законопроект, регулирующий работу торговых сетей. Документ, текст которого имеется у ТАСС, предусматривает сразу несколько ограничений для магазинов.

Авторы предлагают запретить приготовление еды прямо в торговых точках. В пояснительной записке отмечается, что сейчас супермаркеты активно совмещают продажу продуктов с собственной кулинарией — выпечкой, салатами и десертами — или фасуют блюда от сторонних производителей, что, как подчеркивают депутаты, может нести риски для здоровья покупателей.

Также предлагается запретить продажу продуктов, срок годности которых истекает менее чем через сутки. Отдельный пункт касается торговых наценок: цена в рознице не должна превышать стоимость поставщика более чем на 15%, при этом магазины должны будут указывать себестоимость прямо на ценниках. В пояснительной записке говорится, что такие меры должны «ограничить неоправданный рост цен и защитить права граждан, прежде всего малоимущих».

Кроме того, предлагается ограничить долю товаров собственных брендов сетей до 25% ассортимента и обязать включать в ассортимент не менее 25% продукции региональных производителей.

Ранее сообщалось, что депутаты предложили ввести для торговых сетей ограничения на наценки до 15%. Инициатива направлена на реализацию президентского указа о стабилизации цен на продовольственные товары. В розничной торговле наценки на отдельные категории товаров достигают 200–300%. Парламентарии ссылаются на практику ФАС, регулярно фиксирующую необоснованное завышение цен, в том числе на хлеб, стоимость которого осенью текущего года превышала норму в два раза.