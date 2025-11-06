Магазинам в России хотят запретить устанавливать наценки на товары выше 15%

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия» предложили ввести для торговых сетей в России ограничения на наценки до 15%, сообщает газета «Известия». Инициатива направлена на реализацию президентского указа о стабилизации цен на продовольственные товары и основана на данных, согласно которым, текущие наценки в розничной торговле достигают 200-300% для отдельных категорий товаров.

В пояснительной записке к законопроекту парламентарии ссылаются на практику ФАС, регулярно выявляющую необоснованное завышение цен, в частности — стопроцентное превышение стоимости хлеба осенью текущего года. Дополнительной мерой стало предложение об обязательном указании себестоимости продукции на ценниках.

Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с изданием допустил применение подобных ограничений, но рекомендовал сократить их срок действия двумя-тремя месяцами. По его словам, продолжительное регулирование может привести к негативным последствиям для товарного рынка.

«Если сделать это на постоянной основе, то некоторое время цены расти не будут, но потом может начаться дефицит, так как торговле будет невыгодно работать в убыток. Ведь объективно у бизнеса есть издержки, которые необходимо покрывать», — отметил Остапкович.

Ранее экономист раскрыл, какие продукты больше всего подешевели в 2025 году. По его словам, стоимость яиц и картофеля в России снизилась на 22% и 26% соответственно по сравнению с декабрём 2024-го. Среди заметно подешевевших продуктов также значатся рис (минус 8–10%), сливочное масло (минус 5–10%) и сахар (минус 4–7%). Тем временем цена на говядину в мире побила 65-летний рекорд.