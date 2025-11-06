Европа постепенно возвращается к своим историческим ценностям, которые имеют больше общего с российскими, чем с американскими. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе Ялтинского международного форума.

«Европейский парламент мало-помалу, как и вся европейская цивилизация, уже качнулся обратно к многовековым историческим ценностям европейской цивилизации, где Европе Россия, неотъемлемая часть европейского континента и европейской цивилизации, гораздо ближе, нежели искусственным образом индуцированные с Запада ценности, чуждые европейской цивилизации», — заявил парламентарий.

Слуцкий отметил, что политические элиты ряда европейских стран безуспешно пытались внедрить у себя чуждые концепции, такие как мультикультурализм. По его словам, традиционные европейские ценности оказались сильнее навязанных установок. Лидер ЛДПР добавил, что сегодня Европа медленно, но верно возвращается к здравому смыслу.

Ранее Life.ru сообщал, что в Германии обсуждается возможность введения запрета на проституцию, которая приобрела в стране катастрофические размахи. Председатель Бундестага Юлия Клекнер назвала ФРГ «борделем Европы» и заявила о необходимости запретить проституцию и секс за деньги. Она считает, что легализация проституции унижает женщин и плохо защищает их права. В настоящее время проституция в Германии легальна, но требует уведомления властей и лицензирования публичных домов.