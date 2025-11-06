Гол россиянина Иосифова помог «Целе» победить «Легию» в матче Лиги конференций

Словенский футбольный клуб «Целе» одержал третью подряд победу в Лиге конференций, обыграв на своём поле польскую «Легию» со счётом 2:1. Значительный вклад в успех команды внёс 24-летний российский полузащитник Никита Иосифов, сравнявший счёт на 72-й минуте матча.

Поляки открыли счет уже на 17-й минуте благодаря голу полузащитника Кацпера Урбаньского, однако во второй половине игры хозяева переломили ход встречи. Спустя пять минут после гола Иосифова защитник Жан Карничник забил победный мяч.

Словенский клуб демонстрирует уверенную игру на групповом этапе турнира, одержав три победы в трёх матчах и занимая второе место. В следующем туре 27 ноября «Целе» и «Легия» сыграют против чешских команд. Команда Иосифова отправится в гости к «Сигме», а польский коллектив примет «Спарту».

«Целе» тренирует 43-летний испанский специалист Альберт Риера. В 2009 году в Омске он женился на россиянке Юлии Королёвой. В браке родились трое детей — Алехандра, Валентина и Иван.

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