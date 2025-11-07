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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 21:59
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Командир ВСУ попытался остановить солдат от сдачи в плен видео со своей маленькой дочерью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ShapikMedia

На Хатненском участке фронта в Харьковской области зафиксированы массовые случаи сдачи в плен военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Согласно информации ТАСС, подразделение, укомплектованное мобилизованными с ограниченной годностью и лицами с криминальным прошлым, демонстрирует низкую боеспособность.

По данным источника агентства, командование бригады пытается поднять моральный дух личного состава нестандартными методами, включая съёмки пропагандистских роликов с участием несовершеннолетней дочери командира соединения. Однако эти меры не останавливают военнослужащих, которые продолжают сдаваться в плен и передают российским военным контактные данные своего командира.

Около 700 украинских военных из «‎котла» под Покровском сдались в плен
Около 700 украинских военных из «‎котла» под Покровском сдались в плен

Ситуация для ВСУ усугубляется аналогичными сообщениями из-под Красноармейска (Покровска), где украинские военные также массово складывают оружие, ссылаясь на отсутствие снабжения и потерю связи с командованием. Среди сдавшихся — большое число недавно мобилизованных бойцов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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