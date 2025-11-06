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Опубликовано 6 ноября 2025, 08:16

SHOT: украинские военные массово сдаются в плен под Красноармейском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Под Красноармейском (украинское название — Покровск) всё больше бойцов Вооружённых сил Украины сдаются в плен. Видео с колонной пленных опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как российский военнослужащий ведёт группу украинских солдат по выжженной лесополосе. Позже показаны фрагменты допроса: пленные заявляют, что остались без еды и боеприпасов, а командиры перестали выходить на связь.

«Наш дом разобрала артиллерия и дроны. Решил сдаться», — рассказал один из украинских военных.

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По данным SHOT, наибольшее скопление окружённых украинских подразделений наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. Все попытки ВСУ прорваться из окружения провалились.

Отмечается, что среди сдавшихся — большое число недавно мобилизованных бойцов.

Ранее в Минобороны России рассказали, что ВС РФ за последние сутки отразили уже 12 контратак украинских боевиков на северных и северо-западных подступах к Красноармейску. Офицеры считают, что Запад не простит Киеву сдачу города, поскольку там находятся склады НАТО с оружием на полмиллиарда долларов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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