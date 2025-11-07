На Украине сообщили об уничтожении электроподстанции крупнейшего угледобывающего предприятия

Электроподстанция «Павлоградуголь», крупнейшего угледобывающего предприятия Украины, разрушишена после серии взрывов в Павлограде в Днепропетровской области. Об этом сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук*.

«Разнесли подстанцию «Павлоградугля», — указал он в соцсетях.

До этого в Павлограде сообщали о серии взрывов, после которых в городе и близлежащих населённых пунктах отключили электричество. Без электроэнергии остались и угольные шахты.

ЧАО «ДТЭК Павлоградуголь» — лидер угольной промышленности Украины. Предприятие ведет добычу в регионе Западного Донбасса, на территории Днепропетровской области. Его структура объединяет 10 шахт, более 20 подразделений и полсотни социальных объектов, а штат сотрудников превышает 26 тысяч человек. Предприятие основано в 1963 году.

Ранее Life.ru сообщал, что ВС России провели масштабную операцию с использованием высокоточного оружия по важным объектам военной инфраструктуры Украины. Согласно данным Минобороны РФ, применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и ударные БПЛА.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.