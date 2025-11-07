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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 01:19
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Искавший спички украинский солдат по ошибке забрёл к российским военным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Российские бойцы на территории ЛНР захватили украинского солдата. Он по ошибке вышел на позиции ВС РФ в поисках спичек. Об этом сообщил командир разведывательного подразделения с позывным Харитон.

Согласно его словам, всё произошло в 2023 году у наблюдательного пункта ВС РФ. Солдат ВСУ подошёл к военнослужащему, находившемуся на боевом посту. Тот довёл его до командира роты.

«Заходит. «Можно у вас попросить спичек?». Я говорю: «Конечно». Мы понимаем, что этот человек не из российской армии и осознал свою ошибку», приводит рассказ Харитона ТАСС.

Он добавил, что украинец попытался уйти с фразой «ну ладно, ребят, мне пора». Однако его задержали.

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Ранее Life.ru рассказывал, как солдат ВСУ попал в плен, по ошибке зайдя в блиндаж с военными РФ. Украинец думал, что там его сослуживцы, но увидел российских бойцов.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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