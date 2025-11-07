Вооружённые силы ФРГ и стран НАТО не могут противостоять российским беспилотным летательным аппаратам. Об этом заявил военный корреспондент Ибрагим Набер в статье для немецкого издания Focus. По его оценке, российские БПЛА фундаментально изменили характер современных боевых действий, создав значительный разрыв в военных потенциалах.

Журналист подчеркнул, что ключевое преимущество российских дронов заключается в способности делать поле боя «более прозрачным», что обеспечивает тактическое превосходство. Набер констатировал, что западные страны не готовы к эффективной обороне против таких систем, что делает Западную Европу уязвимой перед новыми вызовами.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции началось применение новейшего российского беспилотника «Князь Вещий Олег». Этот оптоволоконный БПЛА самолётного типа способен проводить разведку на расстоянии до 45 километров.