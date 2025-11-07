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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 09:56
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Военный эксперт раскрыл планы ВСУ по попытке прорыва в Брянскую область

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

ВСУ. Обложка © mil.gov.ua

Возможную попытку вторжения украинских войск в Брянскую область прокомментировал полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его мнению, такое направление может представлять интерес для ВСУ, поскольку активных боевых действий там ранее не велось.

Военный эксперт напомнил, что информация о сосредоточении вражеских у границ Брянщины появлялась около полугода назад. Однако он сомневается в масштабности потенциального вторжения, поскольку основные резервы ВСУ сконцентрированы на Харьковском направлении.

Полковник в отставке отметил, что после событий в Курской области российская сторона усилила приграничные рубежи. Он подчеркнул, что при необходимости к охране границы могут быть оперативно привлечены резервисты.

«...После нападения ВСУ на Курскую область Россия сделала выводы и укрепила границы. Если потребуется, к охране наших рубежей могут быть привлечены резервисты», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

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Ранее Military Watch Magazine сообщил, что за время конфликта на Украине суммарные потери ВСУ превысили 1,7 миллиона человек, что привело к росту дезертирства. Солдаты готовы на всё, лишь бы не попасть на фронт. Число сбежавших с поля боя достигло 400 тысяч. При этом всего с Украины бежало 650 тысяч мужчин призывного возраста.

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Борис Эльфанд
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