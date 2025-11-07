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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 10:15

Подкрепление на танках 11 раз пыталось спасти бригаду ВСУ из «котла‎» под Покровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ratushniak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ratushniak

Подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 атак, в ходе которых ВСУ пытались деблокировать окружённых сослуживцев в районе Гришино в Покровском районе ДНР. Манёвры стоили противнику танка, доложили в Минобороны РФ 7 ноября.

По данным ведомства, украинские подразделения — в том числе 32-я механизированная бригада при поддержке тяжёлой техники — пытались прорваться на север, чтобы вывести окружённые формирования из «котла». Манёвр был остановлен, а танк уничтожен.

«В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнём», — сказано в сообщении военного ведомства.

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Ранее западные СМИ сообщали, что Киеву нужно как можно скорее уводить свои подразделения из Красноармейска, иначе их там перебьют или возьмут в плен ВС РФ. Таким образом, командование ВСУ оказалось перед выбором: попытка удержать город ценой огромных потеть или отступление со всеми вытекающими политическими и моральными потерями.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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