Подразделения группировки войск «Центр» отразили 11 атак, в ходе которых ВСУ пытались деблокировать окружённых сослуживцев в районе Гришино в Покровском районе ДНР. Манёвры стоили противнику танка, доложили в Минобороны РФ 7 ноября.

По данным ведомства, украинские подразделения — в том числе 32-я механизированная бригада при поддержке тяжёлой техники — пытались прорваться на север, чтобы вывести окружённые формирования из «котла». Манёвр был остановлен, а танк уничтожен.

«В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнём», — сказано в сообщении военного ведомства.

Ранее западные СМИ сообщали, что Киеву нужно как можно скорее уводить свои подразделения из Красноармейска, иначе их там перебьют или возьмут в плен ВС РФ. Таким образом, командование ВСУ оказалось перед выбором: попытка удержать город ценой огромных потеть или отступление со всеми вытекающими политическими и моральными потерями.