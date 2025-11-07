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Опубликовано 7 ноября 2025, 14:58

В Госдуме раскрыли, кто может «убрать» Зеленского с политической арены

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал предположение, что британская разведка MI6 может организовать устранение Владимира Зеленского с целью последующего обвинения России. По его словам, операция под чужим флагом соответствует стандартной практике королевских спецслужб.

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Парламентарий отметил, что судьба главы киевского режима была предопределена изначально, и Запад может сделать его ответственным за свои провалы в конфликте с Россией. Разочарование в Зеленском со стороны западных кураторов становится всё более очевидным, поэтому его «будут делать крайним».

«Запад спишет на Зеленского свои неудачи. Если ему кажется, что он украл много денег, и он этим будет этим пользоваться, это как раз-таки ещё больший риск [для Запада], таких свидетелей лучше убирать. Я не сомневаюсь нисколько, что Зеленского именно устранят, так всё и закончится», — заключил собеседник NEWS.ru.

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Ранее в Раде раскрыли сценарий устранения Зеленского Западом. Тем временем в США заявили, что Зеленский может бежать с Украины. Не исключено, что он разработал план экстренного отъезда в Польшу. В Совфеде уже отреагировали на сообщения о плане бегства Зеленского.

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Борис Эльфанд
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