Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал предположение, что британская разведка MI6 может организовать устранение Владимира Зеленского с целью последующего обвинения России. По его словам, операция под чужим флагом соответствует стандартной практике королевских спецслужб.

Парламентарий отметил, что судьба главы киевского режима была предопределена изначально, и Запад может сделать его ответственным за свои провалы в конфликте с Россией. Разочарование в Зеленском со стороны западных кураторов становится всё более очевидным, поэтому его «будут делать крайним».

«Запад спишет на Зеленского свои неудачи. Если ему кажется, что он украл много денег, и он этим будет этим пользоваться, это как раз-таки ещё больший риск [для Запада], таких свидетелей лучше убирать. Я не сомневаюсь нисколько, что Зеленского именно устранят, так всё и закончится», — заключил собеседник NEWS.ru.