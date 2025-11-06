Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik раскрыл политический контекст визитов западных знаменитостей на Украину. По его словам, например, поездки Анджелины Джоли, были частью финансируемой USAID кампании по поддержке киевского режима.

При этом известные персоны использовались как «говорящие головы» для продвижения западной повестки. В наши дни, несмотря на официальное прекращение деятельности USAID, организационные и финансовые механизмы продолжают работать, даже с учётом высокой стоимости и потенциальных рисков для безопасности самих звёзд при посещении зоны конфликта.

«Получается, что привезти Анджелину Джоли — для Пентагона является приоритетной статьёй расходов. А это дорого — сотни тысяч долларов уплачены за то, чтобы она пару дней пофотографировалась на фоне Зеленского и его банды», — подчеркнул эксперт.