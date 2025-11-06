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Регион
Опубликовано 6 ноября 2025, 11:00
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Стало известно, сколько заплатили Анджелине Джоли за фотки «на фоне Зеленского и его банды»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zelensky_official, angelinajolie

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zelensky_official, angelinajolie

Общественный деятель Дмитрий Василец в эфире радио Sputnik раскрыл политический контекст визитов западных знаменитостей на Украину. По его словам, например, поездки Анджелины Джоли, были частью финансируемой USAID кампании по поддержке киевского режима.

Анджелину Джоли позвали в новые регионы России к матерям убитых ВСУ детей
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При этом известные персоны использовались как «говорящие головы» для продвижения западной повестки. В наши дни, несмотря на официальное прекращение деятельности USAID, организационные и финансовые механизмы продолжают работать, даже с учётом высокой стоимости и потенциальных рисков для безопасности самих звёзд при посещении зоны конфликта.

«Получается, что привезти Анджелину Джоли — для Пентагона является приоритетной статьёй расходов. А это дорого — сотни тысяч долларов уплачены за то, чтобы она пару дней пофотографировалась на фоне Зеленского и его банды», — подчеркнул эксперт.

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«Приехала и приехала»: В Госдуме назвали визит Джоли на Украину бессмысленным с точки зрения пиара

Напомним, ранее актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, находящийся под контролем Киева. На Украине голливудская звезда попала в скандал: её охранника мобилизовали, пришлось вызволять его из военкомата. Позже депутат Рады матом подтвердил мобилизацию охранника Джоли. Команде артистки даже пришлось звонитьв офис Зеленского для спасения охранника.

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Борис Эльфанд
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