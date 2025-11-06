Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 00:43

Команда Джоли звонила в офис Зеленского для спасения охранника актрисы от ТЦК

Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / Zuma

Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / Zuma

Сопровождающие американской актрисы Анджелины Джоли звонили в офис Владимира Зеленского для спасения задержанного военкомами водителя-охранника актрисы. Об этом сообщили в пророссийском подполье, пишет ТАСС. Мужчину забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК), так как он не имел отсрочки от мобилизации.

«Выяснилось, что гражданин является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки. По некоторым данным, команда актрисы даже звонила в офис президента, однако, по имеющейся информации, водитель всё же был оставлен в ТЦК и вскоре, судя по всему, отправится на фронт», — заявил источник агентства.

В подполье также сообщили о начале расследования по факту утечки видеозаписей с камер наблюдения.

По информации агентства УНИАН, задержанного гражданина Украины 1992 года рождения остановили на блокпосту при въезде в Южноукраинск Николаевской области из-за отсутствия военно-учётных документов. После выяснения обстоятельств Джоли продолжила свой визит, а водитель остался в ТЦК.

«Приехала и приехала»: В Госдуме назвали визит Джоли на Украину бессмысленным с точки зрения пиара
«Приехала и приехала»: В Госдуме назвали визит Джоли на Украину бессмысленным с точки зрения пиара

Напомним, накануне стало известно о приезде Анджелины Джоли в Херсон, находящийся под контролем украинских властей. По информации СМИ, актриса посетила ряд медицинских учреждений. Позже охранника Джоли задержали в Николаевской области. Актриса попыталась вызволить его и сама пошла в ТЦК. Однако в ВСУ отказались раскрыть правду и выдумали версию, будто бы Джоли искала в военкомате туалет.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Анджелина Джоли
  • Украина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar