Сопровождающие американской актрисы Анджелины Джоли звонили в офис Владимира Зеленского для спасения задержанного военкомами водителя-охранника актрисы. Об этом сообщили в пророссийском подполье, пишет ТАСС. Мужчину забрали в территориальный центр комплектования (ТЦК), так как он не имел отсрочки от мобилизации.

«Выяснилось, что гражданин является офицером запаса и не имеет оснований для отсрочки. По некоторым данным, команда актрисы даже звонила в офис президента, однако, по имеющейся информации, водитель всё же был оставлен в ТЦК и вскоре, судя по всему, отправится на фронт», — заявил источник агентства.

В подполье также сообщили о начале расследования по факту утечки видеозаписей с камер наблюдения.

По информации агентства УНИАН, задержанного гражданина Украины 1992 года рождения остановили на блокпосту при въезде в Южноукраинск Николаевской области из-за отсутствия военно-учётных документов. После выяснения обстоятельств Джоли продолжила свой визит, а водитель остался в ТЦК.

Напомним, накануне стало известно о приезде Анджелины Джоли в Херсон, находящийся под контролем украинских властей. По информации СМИ, актриса посетила ряд медицинских учреждений. Позже охранника Джоли задержали в Николаевской области. Актриса попыталась вызволить его и сама пошла в ТЦК. Однако в ВСУ отказались раскрыть правду и выдумали версию, будто бы Джоли искала в военкомате туалет.