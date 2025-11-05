Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 ноября, 19:16

В ВСУ назвали желание сходить в туалет причиной визита Джоли в Николаевский ТЦК

Анджелина Джоли. Обложка © ТАСС / AP

Актриса Анджелина Джоли посетила территориальный центр комплектования (ТЦК) в Николаеве, чтобы сходить в туалет, утверждают в пресс-службе Сухопутных войск Украины, пишет ТСН. При этом ранее сообщалось, что знаменитость прибыла в военкомат из-за мобилизации одного из её охранников.

По их версии, целью визита голливудской актрисы стало желание сходить в туалет. В то же время украинский военный паблик «Николаевский Ванёк» высмеял эту версию. Его автор заявил, что в этот бред сумасшедшего никто не поверит.

«Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно — версию ТЦК, что я услышал (а вы уже прочитали про туалеты) публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована — то можете паковать чемоданы на выход с должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит», — пишет «Ванёк».

Также в ВСУ заявили, что охранника Джоли уже отпустили, однако, по данным автора паблика, он всё ещё находится в военкомате и проходит медкомиссию.

«Не жалею об этом»: Анджелина Джоли впервые рассказала, почему удалила обе груди и яичники
Напомним, голливудская актриса Анджелина Джоли прибыла в Херсон, пока ещё находящийся под контролем Киева. Она посетила медучреждения, в частности, роддом и детскую больницу. По пути в Херсон Анджелине Джоли пришлось сделать незапланированную остановку в Николаевском территориальном центре комплектования (ТЦК). Причиной визита называлась ошибочная мобилизация одного из её телохранителей.

Александра Мышляева
