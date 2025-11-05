В ВСУ назвали желание сходить в туалет причиной визита Джоли в Николаевский ТЦК

Актриса Анджелина Джоли посетила территориальный центр комплектования (ТЦК) в Николаеве, чтобы сходить в туалет, утверждают в пресс-службе Сухопутных войск Украины, пишет ТСН. При этом ранее сообщалось, что знаменитость прибыла в военкомат из-за мобилизации одного из её охранников.

По их версии, целью визита голливудской актрисы стало желание сходить в туалет. В то же время украинский военный паблик «Николаевский Ванёк» высмеял эту версию. Его автор заявил, что в этот бред сумасшедшего никто не поверит.

«Что именно делала Джоли в ТЦК мне неизвестно — версию ТЦК, что я услышал (а вы уже прочитали про туалеты) публиковать не буду. Если эта их версия будет (уже) опубликована — то можете паковать чемоданы на выход с должностей, потому что в этот бред сумасшедшего никто не поверит», — пишет «Ванёк».

Также в ВСУ заявили, что охранника Джоли уже отпустили, однако, по данным автора паблика, он всё ещё находится в военкомате и проходит медкомиссию.