Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 ноября, 19:49

«Приехала и приехала»: В Госдуме назвали визит Джоли на Украину бессмысленным с точки зрения пиара

Депутат Попов: Поездка Джоли в Херсон не поможет ВСУ в Красноармейске и Купянске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton_Ivanov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton_Ivanov

Если поездка голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон организовывалась для пиара, то медийный эффект никак не изменит катастрофической ситуации, которая сложилась для ВСУ в Красноармейске (ДНР) или Купянске (Харьковская область). Об этом в беседе с Life.ru заявил журналист, телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов.

Джоли, насколько мне известно, является послом одной из многочисленных организаций в Организации Объединённых Наций. Что касается её нынешней миссии по приезду в Херсон, мне совершенно об этом ничего не известно. Понятно, что она привлекает внимание западных партнёров и спонсоров. Организовано ли это ООН или кем-то ещё, я не могу сказать, не знаю.

Евгений Попов

Журналист, телеведущий, депутат Госдумы

Джоли, насколько мне известно, является послом одной из многочисленных организаций в Организации Объединённых Наций. Что касается её нынешней миссии по приезду в Херсон, мне совершенно об этом ничего не известно. Понятно, что она привлекает внимание западных партнёров и спонсоров. Организовано ли это ООН или кем-то ещё, я не могу сказать, не знаю.
Джоли, насколько мне известно, является послом одной из многочисленных организаций в Организации Объединённых Наций. Что касается её нынешней миссии по приезду в Херсон, мне совершенно об этом ничего не известно. Понятно, что она привлекает внимание западных партнёров и спонсоров. Организовано ли это ООН или кем-то ещё, я не могу сказать, не знаю.

«Приехала и приехала. Если детям каким-то помогла, то ради Бога. Если попиариться, так это не изменит ситуации в Покровске или в Купянске для ВСУ. Скажем так, мягко говоря», — подытожил наш собеседник.

Депутат Рады матом подтвердил мобилизацию охранника Анджелины Джоли на Украине
Депутат Рады матом подтвердил мобилизацию охранника Анджелины Джоли на Украине

Напомним, сегодня в украинских медиа появились сообщения, что Анджелина Джоли приехала в находящийся под контролем киевского режима Херсон. При этом украинские военкомы попытались мобилизовать охранника голливудской звезды. Однако официально в ВСУ этого не признают — там заявили, что Джоли посетила ТЦК в Николаеве, просто чтобы сходить в туалет.

Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Украина
  • Анджелина Джоли
  • Комментарии Лайфу
  • Только на Life
  • Херсонская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar