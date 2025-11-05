Депутат Рады матом подтвердил мобилизацию охранника Анджелины Джоли на Украине
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* подтвердил информацию о попытке мобилизации охранника американской актрисы Анджелины Джоли. Это произошло во время её визита на Украину. Парламентарий заявил, что получил эту информацию от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК).
«Об охраннике Джоли — подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в территориальный центр комплектования и хотели мобилизовать», — написал Гончаренко* в своём Telegram-канале, добавив нецензурное слово.
Также депутат иронично заметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский создал «страну свободных людей», если голливудской актрисе пришлось забирать своего охранника из ТЦК.
Ранее Life.ru сообщал, что Анджелина Джоли посетила Херсон. Во время визита она побывала в медицинских учреждениях, включая роддом и детскую больницу. По пути ей пришлось заехать в Николаевский ТЦК, чтобы забрать охранника, которого мобилизовали по ошибке.
* Физическое лицо, внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.