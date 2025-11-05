Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* подтвердил информацию о попытке мобилизации охранника американской актрисы Анджелины Джоли. Это произошло во время её визита на Украину. Парламентарий заявил, что получил эту информацию от сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК).

«Об охраннике Джоли — подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в территориальный центр комплектования и хотели мобилизовать», — написал Гончаренко* в своём Telegram-канале, добавив нецензурное слово.

Также депутат иронично заметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский создал «страну свободных людей», если голливудской актрисе пришлось забирать своего охранника из ТЦК.

