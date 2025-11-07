Собиравшийся на СВО писатель Прилепин провёл встречу с забайкальцами

Писатель, публицист и политик Захар Прилепин, ранее заявивший о намерении уйти на специальную военную операцию (СВО), выступил с лекцией в Забайкальском крае. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Писатель Захар Прилепин встретился забайкальцами. Видео © Telegram / Александр Осипов | Губернатор Забайкалья края

«Прилепин прочитал лекцию «Русская литература как оружие Победы», — написал он в своём Telegram-канале.

Событие состоялось 7 ноября. До этого Прилепин заявлял, что готов уйти на СВО, чтобы «отвечать за свои слова», и критиковал идею проводить жизнь, «сидя на диване и написанием книг», особенно после того, как ему исполнилось 50 лет.

Ранее сообщалось, что писатель Захар Прилепин может вскоре объявить о выходе из партии «Справедливая Россия — За правду». Соответствующее заявление планируется сделать на предстоящем съезде партии. Писатель намерен сложить партийные полномочия, чтобы сосредоточиться на службе в зоне специальной военной операции.