Освобождённый посёлок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ
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Освобождённый российскими военными посёлок Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью уничтожен — в нём не осталось ни одного сохранившегося здания. Об этом пишет РИА «Новости».
Территория населённого пункта завалена останками украинской военной техники и телами погибших военнослужащих ВСУ. Особенно сильно пострадала северная окраина, где находятся уничтоженные американские БМП Bradley, бронетранспортёры M113 и французская бронетехника.
Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над посёлком, бросая в бой свежие силы, которые несли значительные потери. Большая часть бронетехники была уничтожена на противотанковых минах при попытке приблизиться к позициям.
Военные эксперты прогнозируют и скорое освобождение самого Красноармейска. Life.ru ранее писал, что Российская армия отразила 12 контратак ВСУ, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы.
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