Освобождённый российскими военными посёлок Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью уничтожен — в нём не осталось ни одного сохранившегося здания. Об этом пишет РИА «Новости».

Территория населённого пункта завалена останками украинской военной техники и телами погибших военнослужащих ВСУ. Особенно сильно пострадала северная окраина, где находятся уничтоженные американские БМП Bradley, бронетранспортёры M113 и французская бронетехника.

Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над посёлком, бросая в бой свежие силы, которые несли значительные потери. Большая часть бронетехники была уничтожена на противотанковых минах при попытке приблизиться к позициям.