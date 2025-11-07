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Опубликовано 7 ноября 2025, 19:23

Освобождённый посёлок Шевченко под Красноармейском завален техникой и телами ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtMari

Освобождённый российскими военными посёлок Шевченко под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью уничтожен — в нём не осталось ни одного сохранившегося здания. Об этом пишет РИА «Новости».

Территория населённого пункта завалена останками украинской военной техники и телами погибших военнослужащих ВСУ. Особенно сильно пострадала северная окраина, где находятся уничтоженные американские БМП Bradley, бронетранспортёры M113 и французская бронетехника.

Командование ВСУ неоднократно пыталось вернуть контроль над посёлком, бросая в бой свежие силы, которые несли значительные потери. Большая часть бронетехники была уничтожена на противотанковых минах при попытке приблизиться к позициям.

Глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по поводу Красноармейска
Глава Генштаба ВСУ анонсировал решения по поводу Красноармейска

Военные эксперты прогнозируют и скорое освобождение самого Красноармейска. Life.ru ранее писал, что Российская армия отразила 12 контратак ВСУ, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Артём Гапоненко
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