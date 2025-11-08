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Регион
Опубликовано 7 ноября 2025, 22:50
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По Украине прокатилась серия взрывов в ночь на 8 ноября

Иллюстрация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Иллюстрация. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

В ночь на субботу, 8 ноября сразу в нескольких городах Украины прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом пишет местное издание «Страна» со ссылкой на региональные паблики.

Так, о взрывах сообщили в Киевской области, Днепропетровске и Харькове. Подробности уточняются.

Ранее сообщалось, что воздушную тревогу объявили на всей Украине.

Вооружённые Силы РФ наносят точечные удары по объектам военной инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Данные меры стали ответом на произошедший двумя днями ранее взрыв на Крымском мосту, организованный украинскими спецслужбами. Поражению подвергаются объекты оборонной промышленности, пункты управления и связи. Российское руководство акцентирует, что в ходе операций исключается поражение гражданских объектов.

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Никита Никонов
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