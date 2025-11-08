В октябре из ВСУ дезертировало рекордное за 2025 год число военных

Количество дезертиров из ВСУ в октябре достигло рекордной отметки в 2156 человек, отчиталось Государственное бюро расследований Украины. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в июне – 2111 случаев, передаёт ТАСС.

Речь идёт только о статье о дезертирстве, предусматривающей уголовное наказание, при этом большинство дел украинская прокуратура оформляет по более мягкой статье о самовольном оставлении части (СОЧ). Таких случаев в октябре оказалось 17805, всего же за месяц ВСУ покинул 19961 военный. Возвращаются в ряды всего около 3,6 тысячи человек, а потери только от дезертирства и самовольного ухода составляют примерно 16 тысяч человек в месяц, что почти сопоставимо с притоком мобилизованных.

Ранее Life.ru писал, что к августу 2025 года потери ВСУ превысили 1,7 миллиона человек. При этом количество дезертиров может достигать 400 тысяч. Эксперты связывают это с высокой смертностью среди срочников, которых отправляли на фронт после всего двух дней обучения. Нехватка личного состава и высокая интенсивность боевых действий усугубляют ситуацию на линии фронта для ВСУ.