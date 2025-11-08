Бузова считает, что крупица её личности есть в каждом человеке

Певица Ольга Бузова объяснила популярность своего творчества тем, что частичка её личности живёт в каждом человеке. Такое заявление она сделала в беседе с журналистами во время гала-ужина Российской национальной музыкальной премии «Виктория».

Бузова рассказала о своей миссии в мире. Видео © Пятый канал / Фото © Газета «Известия» / Дмитрий Коротаев

«Я нужна этому миру, потому что в каждом из вас есть Ольга Бузова», — сказала артистка Пятому каналу.

Артистка добавила, что её песни становятся закономерным итогом женских разговоров о мужчинах. Своими строчками о том, что слова мужчины — пустышка, а она привыкла просыпаться одна, Бузова прокомментировала типичные ситуации, находящие отклик у аудитории.

Ранее Ольга Бузова прокомментировала растущий интерес поколения зумеров к легендам российской эстрады, объяснив это явление естественной потребностью аудитории в возвращении к музыкальным истокам. Проводя аналогию с гастрономическими привычками, она отметила, что несмотря на периодическое увлечение экзотической кухней, люди в конечном счёте всегда возвращаются к простой и знакомой пище, что и демонстрирует нынешний ренессанс классических отечественных исполнителей. Всё это она сказала, обсуждая рост популярности певицы Татьяны Булановой.