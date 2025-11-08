«Уральскую Барби» выгнали из бара в Петербурге из-за «слишком большой груди»

Блогерша из Екатеринбурга Анна Данилова, известная в сети как «Уральская Барби», пожаловалась, что её выгнали из питерского бара из-за внешнего вида. Историей она поделилась в соцсетях. По словам девушки, охранник и хостес сочли её наряд «слишком откровенным» и попросили застегнуть комбинезон.

Блогерша рассказала, почему её выгнали из бара в Петербурге. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @annushka_da

«Ко мне подходит охранник и говорит: «Девушка, у вас очень большая грудь, застегните комбинезон». Я говорю: «хорошо, но у меня дальше не застёгивается. Потом подходит хостес и говорит, что я слишком вызывающая. Прокиньте — культурная столица! Что, сиськи в Питере запрещены?», — рассказала Данилова в сторис.

Блогерша возмутилась, что в «культурной столице» к ней отнеслись с таким осуждением, добавив, что за границей и даже в Екатеринбурге с подобным не сталкивалась.

Ранее сообщалось, что многие женщины прибегают к пластическим операциям, руководствуясь как общественными стандартами красоты, так и ожиданиями партнёров. Специалист отметил, что среди наиболее востребованных процедур лидирует увеличение груди, поскольку, по мнению пациенток, эта операция не только повышает самооценку, но и способствует гармонизации отношений, учитывая предпочтения многих мужчин.