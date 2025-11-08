Врач назвала процедуры, которые дают самые большие дозы облучения

Диагностическое отделение клиники академика Ройтберга поделилось важной информацией о том, какие медицинские обследования несут максимальную дозу радиации. Специалист Оксана Платонова пояснила, что наиболее высокими показателями отличаются позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), обследование органов брюшной полости и малого таза методом КТ, а также ангиография сосудов сердца и головного мозга.

«ПЭТ/КТ сочетает введение радиофармпрепарата и КТ, суммарная доза может достигать 20–25 мЗв (миллизиверт — единица измерения эффективной эквивалентной дозы радиации, полученной организмом за определённый промежуток времени, обычно за час). Сюда же можно отнести КТ брюшной полости и таза — особенно при многофазных исследованиях», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Платонова также отметила, что уровень радиации менее 100 миллизивертов абсолютно безопасен и не представляет угрозы развития онкологии. Но превышение этого показателя увеличивает вероятность возникновения злокачественных новообразований. Поэтому пациенты должны внимательно относиться к рекомендациям врачей и проходить только необходимые обследования.

Эксперт добавила, что современные технологии позволяют эффективно проводить диагностику, обеспечивая точность результатов при минимальном воздействии на организм пациента. Главное условие — разумное назначение процедур врачом и тщательное обоснование каждого случая использования радиологического оборудования.

