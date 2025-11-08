Россия и США
8 ноября, 11:43

Врач назвала процедуры, которые дают самые большие дозы облучения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Диагностическое отделение клиники академика Ройтберга поделилось важной информацией о том, какие медицинские обследования несут максимальную дозу радиации. Специалист Оксана Платонова пояснила, что наиболее высокими показателями отличаются позитронно-эмиссионная томография с компьютерной томографией (ПЭТ/КТ), обследование органов брюшной полости и малого таза методом КТ, а также ангиография сосудов сердца и головного мозга.

«ПЭТ/КТ сочетает введение радиофармпрепарата и КТ, суммарная доза может достигать 20–25 мЗв (миллизиверт — единица измерения эффективной эквивалентной дозы радиации, полученной организмом за определённый промежуток времени, обычно за час). Сюда же можно отнести КТ брюшной полости и таза — особенно при многофазных исследованиях», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Платонова также отметила, что уровень радиации менее 100 миллизивертов абсолютно безопасен и не представляет угрозы развития онкологии. Но превышение этого показателя увеличивает вероятность возникновения злокачественных новообразований. Поэтому пациенты должны внимательно относиться к рекомендациям врачей и проходить только необходимые обследования.

Эксперт добавила, что современные технологии позволяют эффективно проводить диагностику, обеспечивая точность результатов при минимальном воздействии на организм пациента. Главное условие — разумное назначение процедур врачом и тщательное обоснование каждого случая использования радиологического оборудования.

Учёные создали «маскировку» для опасных атомов, чтобы МРТ стало невредным
Ранее Life.ru писал, что в России появилась нейросеть, которая может диагностировать опухоли мозга по МРТ. Её точность составляет 99,35%. Этот показатель превосходит существующие аналоги, демонстрирующие точность от 93,1 до 98,5%. Для определения типа и локализации опухоли важно провести её классификацию — это помогает выбрать правильную стратегию лечения и прогнозировать исход заболевания.

Всё о медицине, полезных привычках и новых исследованиях — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Полина Никифорова
