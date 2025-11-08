Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:11

Армия России прорвала оборону ВСУ и продвинулась на 3 км при освобождении Волчьего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над населённым пунктом Волчье в Днепропетровской области, осуществив прорыв обороны противника глубиной более 3 километров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВС РФ прорвали оборону ВСУ и освободили населённый пункт Волчье. Видео © Telegram / Минобороны России

«Штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады совершили стремительный рывок, продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на 3 километра и освободили населённый пункт от присутствия противника, водрузив на его территории флаги Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.

Операция проводилась при координации операторов БПЛА и артиллерийских расчётов. Прорыв осуществлён севернее недавно освобождённого населённого пункта Алексеевка.

Армия РФ нанесла самый мощный удар «Кинжалами» по целям на Украине за время СВО
Армия РФ нанесла самый мощный удар «Кинжалами» по целям на Украине за время СВО

Напомним, ранее ВС России успешно освободили населённый пункт Волчье в Днепропетровской области. Также сообщалось о нанесении российскими Вооружёнными силами ракетного удара по дислокации украинского полка, специализирующегося на беспилотных системах, в Донецкой Народной Республике.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar