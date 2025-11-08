Армия России прорвала оборону ВСУ и продвинулась на 3 км при освобождении Волчьего
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara
Подразделения группировки войск «Восток» установили полный контроль над населённым пунктом Волчье в Днепропетровской области, осуществив прорыв обороны противника глубиной более 3 километров. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
ВС РФ прорвали оборону ВСУ и освободили населённый пункт Волчье. Видео © Telegram / Минобороны России
«Штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады совершили стремительный рывок, продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на 3 километра и освободили населённый пункт от присутствия противника, водрузив на его территории флаги Российской Федерации», — заявили в военном ведомстве.
Операция проводилась при координации операторов БПЛА и артиллерийских расчётов. Прорыв осуществлён севернее недавно освобождённого населённого пункта Алексеевка.
Напомним, ранее ВС России успешно освободили населённый пункт Волчье в Днепропетровской области. Также сообщалось о нанесении российскими Вооружёнными силами ракетного удара по дислокации украинского полка, специализирующегося на беспилотных системах, в Донецкой Народной Республике.
