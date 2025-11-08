Погранслужба Украины временно закрыла все пункты пропуска на границе

Государственная пограничная служба Украины информирует о временном прекращении пропускных операций на границе. Причиной данного решения стал сбой в функционировании базы данных таможни.



Согласно сообщению ведомства в Telegram, в настоящее время не осуществляется оформление граждан и транспортных средств как на въезд в страну, так и на выезд. Информация о причинах технического сбоя и предполагаемых сроках возобновления работы пунктов пропуска отсутствует.

«Внимание! Временно остановлены пропускные операции на госгранице. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни», — указано в сообщении пограничников.

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света. Эти меры, по данным «Укрэнерго», будут действовать до нормализации работы энергосистемы.