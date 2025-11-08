Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 ноября, 12:12

Погранслужба Украины временно закрыла все пункты пропуска на границе

Обложка © ТАСС / Константин Чергинский

Обложка © ТАСС / Константин Чергинский

Государственная пограничная служба Украины информирует о временном прекращении пропускных операций на границе. Причиной данного решения стал сбой в функционировании базы данных таможни.

Согласно сообщению ведомства в Telegram, в настоящее время не осуществляется оформление граждан и транспортных средств как на въезд в страну, так и на выезд. Информация о причинах технического сбоя и предполагаемых сроках возобновления работы пунктов пропуска отсутствует.

«Внимание! Временно остановлены пропускные операции на госгранице. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни», — указано в сообщении пограничников.

Зеленский после ночной атаки «Кинжалами» обратился с дерзким призывом к Западу
Зеленский после ночной атаки «Кинжалами» обратился с дерзким призывом к Западу

Ранее сообщалось, что в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света. Эти меры, по данным «Укрэнерго», будут действовать до нормализации работы энергосистемы.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar