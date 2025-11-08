Россия и США
8 ноября, 12:39

В ДНР двух школьников задержали за попытку поджога железнодорожной инфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rafa jodar

Двое несовершеннолетних учащихся в Донецкой Народной Республике подозреваются в попытке диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщается в объединённой пресс-службе Верховного суда ДНР и управления судебного департамента в регионе.

«Суд, рассмотрев ходатайства, приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, пришёл к выводу о необходимости их удовлетворения», — сообщили в объединенной пресс-службе судебных органов ДНР.

Согласно материалам дела, подростки планировали за денежное вознаграждение совершить поджог релейного шкафа, однако их намерения были пресечены правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге видеоблогер предприняла попытку совершить поджог здания органов внутренних дел. Девушка подошла к ведомственному зданию МВД в районе Купчино и попыталась поджечь его, а также припаркованные рядом автомобили.

