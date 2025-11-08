Россия и США
8 ноября, 12:56

Военный эксперт указал на последствия удара рекордного количества «Кинжалов» по Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Массированная атака Армии России с применением «Кинжалов» по Украине серьёзно повредила её ВПК и затруднила поставки оружия армии. Об этом рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«Собственно говоря, вот эти удары, которые мы произвели, они в рамках международного права, потому что это объекты, которые снабжают армию, которая ведёт боевые действия. Мы тем самым понижаем потенциал и возможности Украины для продолжения этого конфликта»,рассказал собеседник «Ленты.ру».

Эксперт подчеркнул, что снижение экономического потенциала Украины неизбежно влечёт за собой ослабление её военного потенциала. Матвийчук также отметил, что на аэродроме в Василькове, который оказался под ударами, могла располагаться военная техника, и там же могли проходить обучение специалисты для украинских ВВС.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли мощный ответный удар, в частности, ракетами «Кинжал», по объектам ВПК и газоэнергетического комплексов Украины. Министерство обороны РФ подтвердило проведение операции в качестве реакции на предшествующие террористические атаки Киева против российских гражданских территорий.

