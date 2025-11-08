В Госдуме после скандала в аэропорту Сочи призвали защитить врачей от овербукинга

В Госдуме предложили запретить авиакомпаниям применять овербукинг в отношении врачей и других социально значимых специалистов. Как рассказала SHOT ПРОВЕРКА, с соответствующей инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Поводом для законодательной инициативы стал инцидент с офтальмохирургом, которого не пустили на рейс Сочи — Казань из-за того, что на её место уже оформили другого человека. Билет медицинского работника был аннулирован, а самому врачу предложили отправиться в путь на следующее утро, хотя как раз в эти часы она должна была оперировать пациента. При этом её коллегам, которые также находились на борту лайнера, удалось беспрепятственно занять свои кресла.

Отметим, что овербукингом называют ситуацию, когда авиакомпании продают больше билетов, чем имеется мест в салоне воздушного судна. Такие ситуации не являются редкими.

Ситуация с овербукингом в «Победе» ранее обернулась для пассажирки с двумя детьми полным игнорированием её прав: после четырёхчасовой задержки рейса их не пустили на посадку, а у стойки регистрации они стали свидетелями, как другую пару молодых людей, опоздавшую из-за сбоя, отдельно повезли к самолёту. Как вскоре выяснилось, эта пара заняла их места, а сама женщина с детьми осталась без какой-либо помощи от авиакомпании и была вынуждена решать проблему возвращения в Москву за свой счёт.