8 ноября, 13:00

«Низкопробная подделка»: В Крыму опровергли сообщения о взломе эфирного вещания телеканалов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Pavlishak

В Крыму официально опровергли распространяющуюся информацию о предполагаемом взломе эфирного вещания местных телеканалов. Советник главы республики Олег Крючков охарактеризовал эти сообщения как целенаправленный «информационный вброс» со стороны противника, а циркулирующие в социальных сетях видео он назвал откровенной «ложью» и «низкопробной подделкой».

«Противник распространяет недостоверную информацию о взломе эфирного вещания крымских телеканалов. Это ложь, а видео — низкопробная подделка. Видеоряд содержит другие титры, ошибки в тексте, изменённый логотип. Кроме того, использован вырезанный фрагмент озвучки журналиста, который давно не работает на телеканале «Крым 24», — заявил Крючков.

Советник главы Крыма подчеркнул, что все утверждения о якобы состоявшемся взломе телеэфира не соответствуют действительности. Он также сообщил, что эфирное вещание на полуострове продолжается в штатном режиме, без каких-либо технических сбоев или нарушений в работе телеканалов.

Алиса Хуссаин
