Каждый четвёртый ребёнок в Германии живет на пособия

Каждый четвёртый несовершеннолетний житель Германии вынужден жить на социальное пособие, пишет немецкое издание Welt. Это значит, что около четверти всех юных жителей государства получают финансовую поддержку от властей, либо живут в семье, члены которой зависят от социальных выплат. По данным Федерального агентства занятости ФРГ, количество детей и подростков, находящихся на попечении государства, составляет примерно 3,4 миллиона человек.

«Согласно самому свежему подсчёту численности населения в период между переписями статистического федерального ведомства, к концу 2024 года в стране проживало 13,98 млн несовершеннолетних. Таким образом, 24,5% из них получали материальные пособия», — указано в публикации.

Так, на июнь 2025 года среди 1,8 млн несовершеннолетних, которым выплачивается Bürgergeld («гражданская поддержка»), порядка 854 тысяч детей были иностранцами. Эти цифры показывают тревожную тенденцию роста зависимости молодого поколения от государственных пособий, особенно среди семей мигрантов.

Ранее Life.ru писал, что в правительстве Германии обострились разногласия между ключевыми министерствами по вопросу депортации сирийских беженцев. В ФРГ сейчас проживает почти 1 млн сирийцев. С конца сентября 2025 года уже обрабатываются заявления от трудоспособных сирийских мужчин без семей, что противоречит позиции дипломатического ведомства.