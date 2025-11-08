Российские туристы потребовали компенсацию за испорченный ураганом отдых на Кубе

Российские туристы, которые не смогли отдохнуть на курорте Ольгин на Кубе из-за урагана «Мелисса», требуют компенсацию. По информации SHOT, их переселили в Варадеро, где условия не соответствовали забронированным путёвкам.

Более 30 россиян купили путёвки в отели, которые не пострадали от урагана. Однако туроператор переселил их в Варадеро, где их разместили в полузаброшенных гостиницах с низким уровнем сервиса. Например, в отеле Brian’s Del Caribe тараканы бегали в столовой, а в бассейне не было воды, территория не убиралась и на ресепшене всё время никого не было.

Туристы отмечают, что о закрытии аэропорта города Ольгин туроператор знал заранее, но не предупредил клиентов и не предоставил альтернативный выбор. Сейчас пострадавшие готовят коллективное письмо с требованием вернуть деньги за испорченный отдых.

Ранее стихия «Мелисса» нанесла серьёзный ущерб отелю Brisas Guardalavaca на Кубе, где отдыхали российские туристы. Ураган, пронёсшийся по странам Карибского бассейна, обрушился на провинцию Ольгин, повредив фасад здания и вырвав с корнем пальмы на территории отеля. Из-за загрязнения воды купание в море и местном бассейне стало невозможным, а скорость ветра достигала 195 км/ч.