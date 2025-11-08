Россия и США
8 ноября, 13:30

Российские туристы потребовали компенсацию за испорченный ураганом отдых на Кубе

Российские туристы, которые не смогли отдохнуть на курорте Ольгин на Кубе из-за урагана «Мелисса», требуют компенсацию. По информации SHOT, их переселили в Варадеро, где условия не соответствовали забронированным путёвкам.

Российские туристы, которые не смогли попасть на курорт Ольги́н на Кубе из-за урагана, требуют компенсацию за испорченный отдых. Видео © Telegram / SHOT

Более 30 россиян купили путёвки в отели, которые не пострадали от урагана. Однако туроператор переселил их в Варадеро, где их разместили в полузаброшенных гостиницах с низким уровнем сервиса. Например, в отеле Brian’s Del Caribe тараканы бегали в столовой, а в бассейне не было воды, территория не убиралась и на ресепшене всё время никого не было.

Российские туристы, которые не смогли попасть на курорт Ольги́н на Кубе из-за урагана, требуют компенсацию за испорченный отдых. Фото © Telegram / SHOT

Российские туристы, которые не смогли попасть на курорт Ольги́н на Кубе из-за урагана, требуют компенсацию за испорченный отдых. Фото © Telegram / SHOT

Туристы отмечают, что о закрытии аэропорта города Ольгин туроператор знал заранее, но не предупредил клиентов и не предоставил альтернативный выбор. Сейчас пострадавшие готовят коллективное письмо с требованием вернуть деньги за испорченный отдых.

Ранее стихия «Мелисса» нанесла серьёзный ущерб отелю Brisas Guardalavaca на Кубе, где отдыхали российские туристы. Ураган, пронёсшийся по странам Карибского бассейна, обрушился на провинцию Ольгин, повредив фасад здания и вырвав с корнем пальмы на территории отеля. Из-за загрязнения воды купание в море и местном бассейне стало невозможным, а скорость ветра достигала 195 км/ч.

Обложка © Telegram / SHOT

Милена Скрипальщикова
