В Санкт-Петербурге соседи сняли на видео, как отец избивает троих дочерей

Страшные кадры насилия над тремя маленькими девочками были зафиксированы жителями Красногвардейского района. Мужчина, предположительно отец детей, устроил публичную расправу рядом со школой, расположенной на Пейзажной улице. Об этом сообщает телеграм канал «Mash на Мойке».

Обеспокоенные очевидцы запечатлели происходящее на камеры мобильных телефонов и разместили ролик в социальных сетях. На кадрах видно, как разгневанный родитель кричит на троих девочек и бьет их. По словам авторов ролика, подобное происходит не впервые.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Челябинске расследуют убийство пятилетней девочки, тело которой нашли спрятанным в диване в квартире. После уведомления хозяйки о предстоящем выселении несовершеннолетняя дочь, как предполагается, уже была мертва. Впоследствии мать погибшей была задержана.