Завершено расследование в отношении отца троих детей из Канска, которых мать зарубила топором

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Канска, обвиняемого в истязании супруги и двоих малолетних сыновей. Один ребёнок погиб, второй находится под опекой государства. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В Красноярске завершено расследование дела об истязании семьи 40-летним отцом. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В ходе следствия мужчина признал вину в совершении преступления. В настоящий момент он содержится под стражей», — говорится в сообщении.

С декабря 2014 по апрель 2025 года обвиняемый систематически применял физическое и психологическое насилие к своей супруге из личных неприязненных отношений. С 2018 года он также избивал своих сыновей, которым на момент преступлений было семь и восемь лет.

Один из мальчиков погиб в результате действий матери, уголовное дело в отношении которой уже направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Второй ребёнок сейчас находится в Канском детском доме имени Юрия Гагарина, где получает необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Мужчина признал вину полностью. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Также следственные органы продолжают расследование дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Канска.