28 октября, 05:49

Завершено расследование в отношении отца троих детей из Канска, которых мать зарубила топором

В Красноярске завершено расследование дела об истязании семьи 40-летним отцом. Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего жителя Канска, обвиняемого в истязании супруги и двоих малолетних сыновей. Один ребёнок погиб, второй находится под опекой государства. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В Красноярске завершено расследование дела об истязании семьи 40-летним отцом. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В ходе следствия мужчина признал вину в совершении преступления. В настоящий момент он содержится под стражей», — говорится в сообщении.

С декабря 2014 по апрель 2025 года обвиняемый систематически применял физическое и психологическое насилие к своей супруге из личных неприязненных отношений. С 2018 года он также избивал своих сыновей, которым на момент преступлений было семь и восемь лет.

Один из мальчиков погиб в результате действий матери, уголовное дело в отношении которой уже направлено в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Второй ребёнок сейчас находится в Канском детском доме имени Юрия Гагарина, где получает необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Мужчина признал вину полностью. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Также следственные органы продолжают расследование дела о халатности в отношении должностных лиц системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Канска.

Мать из Канска, зарубившую своих детей топором, хотят отправить на лечение
Напомним, что 14 апреля стало известно о трагедии, которая потрясла весь регион. 29-летняя местная жительница, состоявшая на учёте у психиатра, убила троих своих детей — четырёхлетнюю дочь и двоих сыновей в возрасте восьми лет и семи месяцев. Ещё один ребёнок, семилетний мальчик, в тот момент находился у бабушки и дедушки и остался жив. После содеянного женщина сама пришла к родителям и призналась в преступлении. Позднее следователи возбудили отдельное дело в отношении отца семьи, обвинив его в истязании единственного выжившего сына.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • СК РФ
  • Криминал
  • Красноярский край
