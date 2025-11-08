Первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт под Тегераном

Первый российский грузовой поезд прибыл в сухой порт, расположенный вблизи иранской столицы. Об этом событии сообщило российское торговое представительство, функционирующее в Иране.

«Данная отправка представляет собой значительный этап в развитии логистических услуг в рамках международного транспортного коридора «Север — Юг». Состав, включающий 62 сорокафутовых контейнера с сульфатной целлюлозой, начал движение с полигона Северной железной дороги и проследовал по восточному маршруту коридора до сухого порта Априн», — пояснили в представительстве.

Общее время в пути составило 13 дней. Начальный пункт маршрута расположен в 900 километрах к северу от Москвы, а сама дорога следования пролегает через территории четырёх государств: России, Казахстана, Туркменистана и Ирана. Данная перевозка стала логическим продолжением деятельности компании «РЖД Логистика» по формированию и продвижению комплексных транспортных решений в рамках коридора «Север — Юг».

Как подчеркнули в торговом представительстве, Априн представляет собой современный мультимодальный логистический центр. Его стратегическое расположение на пересечении иранских железнодорожных направлений «Восток — Запад» и «Север — Юг» делает его ключевым элементом крупнейшего логистического проекта страны. Несмотря на то, что хаб был запущен лишь в мае текущего года, он уже постепенно достигает плановых показателей загрузки.

Ранее сообщалось, что иранская и российская стороны подпишут соглашение о возведении ключевой железнодорожной ветки Решт — Астара. Уже приобретена половина необходимой земли. В данный момент идёт согласование вопросов, касающихся железнодорожного, автомобильного и общего инфраструктурного строительства, а также обсуждается заключение контракта между компаниями двух стран.