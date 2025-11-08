Глава МИД Украины призвал подорвать военную мощь России ударами на дальнее расстояние

«Конфликт закончится, когда мы лишим Россию доходов от поставок энергоносителей, подорвем её военную машину ударами на дальние расстояния и лишим Путина иллюзий…», — порассуждал украинский министр.

Ранее Зеленский анонсировал введение новых санкций против России. По его словам, эти меры будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс и СМИ. Экс-комик уточнил, что указы о новых ограничениях будут обнародованы в скором времени, и подчеркнул, что украинские санкции будут согласованы с 19-м пакетом санкций Европейского союза.