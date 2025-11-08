Глава МИД Украины призвал подорвать военную мощь России ударами на дальнее расстояние
Обложка © ТАСС / Zuma
Глава МИД Украины Андрей Сибига обозначил на своей странице в соцсети X ключевые условия для завершения конфликта. Он заявил, что для того, чтобы президент России Владимир Путин «остановился», Киев и его западные партнёры должны оказать на него необходимое давление.
«Конфликт закончится, когда мы лишим Россию доходов от поставок энергоносителей, подорвем её военную машину ударами на дальние расстояния и лишим Путина иллюзий…», — порассуждал украинский министр.
До этого Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что Россия «находится в состоянии войны с трансатлантическим альянсом». Он заявил, что РФ должна понимать: безопасных мест для неё не будет, а украинское оружие способно достать любые военные объекты на ее территории.
Ранее Зеленский анонсировал введение новых санкций против России. По его словам, эти меры будут нацелены на российский военно-промышленный комплекс и СМИ. Экс-комик уточнил, что указы о новых ограничениях будут обнародованы в скором времени, и подчеркнул, что украинские санкции будут согласованы с 19-м пакетом санкций Европейского союза.
