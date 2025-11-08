Планируемый визит группы депутатов от партии «Альтернатива для Германии» в Сочи на встречу в формате «БРИКС – Европа» обнажил глубокие внутренние противоречия в партийных рядах. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung подробно описало острые разногласия между членами партии по вопросу отношений с Россией.

Несколько видных деятелей АдГ, включая депутатов бундестага Райнера Ротфусса и Штеффена Котре, а также европарламентария Ханса Нойхоффа, планируют участие в мероприятии с целью обсуждения возможностей нормализации отношений между Европейским союзом и Россией.

Принципиальные разногласия существуют даже на уровне руководства партии. Председатель Алиса Вайдель и сопредседатель Тино Хрупалла публично расходятся в оценках действий России. Внутри партии сформировались два противоположных крыла: сторонники прагматичного сближения с Москвой и критики тесных контактов с Россией.

Особую напряжённость визиту придаёт ожидаемое участие Дмитрия Медведева, известного своими резкими антизападными заявлениями. Руководство фракции предупредило делегацию об осторожности в публичных контактах и фотографиях. Поездка может стать серьёзным испытанием для внутрипартийного единства АдГ. Геополитическая конфронтация создаёт риск дальнейшего раскола между прагматиками и принципиальными оппонентами сближения с Россией.

Ранее Life.ru писал, что в Германии начали беспокоиться о войне Европы и России. На протяжении всей истории Европа не раз стремилась подчинить огромные территории России себе, но такие проекты неизменно рушились и приводили к тяжёлым последствиям.