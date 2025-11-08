Капсулу времени с посланием из 1967 года нашли под памятником Салавату Юлаеву в Уфе

В ходе работ у знаменитого монумента в Уфе было обнаружено уникальное историческое послание, пролежавшее под памятником Салавату Юлаеву почти 60 лет. Находка представляет собой бережно упакованную в стеклянную ёмкость записку, оставленную 13 мая 1967 года строителями из города Баймака в момент установки легендарного монумента.

«Вот такое послание из прошлого нашли под памятником Салавату Юлаеву», — сообщил мэр Уфы Ратмир Мавлиев, поделившись уникальной находкой с общественностью.

На пожелтевшем от времени листе бумаги чётко видны фамилии и имена жителей Баймака — предположительно, членов строительной бригады, участвовавшей в монтаже одного из символов Башкортостана. Капсула времени была заложена в дни, когда велись основные работы по установке монументальной композиции.

Памятник национальному герою башкирского народа Салавату Юлаеву, созданный выдающимся скульптором Сосланбеком Тавасиевым — народным художником Северной Осетии и признанным мастером монументального искусства, был торжественно открыт 17 ноября 1967 года. Величественная конная статуя установлена на самом высоком берегу реки Белой, где и по сей день остаётся одной из главных достопримечательностей уфимского ландшафта.

